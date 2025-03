Ilfattoquotidiano.it - Influencer ruba un cucciolo di vombato alla madre e se lo porta via, la rabbia del primo ministro: “Ci provi con un coccodrillo, poi vediamo come va a finire”

Un’americana ha scatenato indignazione in Australia dopo aver pubblicato un video in cui afferra undiselvatico endolo via dlungo una strada isolata. Il filmato, condiviso su Instagram da Samantha Jo Strable, nota online“Sam Jones”, mostra la donna che raccoglie l’animale mentre un uomo riprende e ride. Il piccolo tenta invano di divincolarsi, mentre l’amico commenta, ridendo commenta: “Guardate la, la sta inseguendo!”.Jones, che si definisce “biologa della fauna selvatica e scienziata ambientale”, ha scritto nella didascalia che, per lei, tenere in braccio unera “un sogno”. Nel video cammina con l’animale tra le braccia, lo mostratelecamera e sorride. Quando ladelsi avvicina, dice: “Ok, la mamma è proprio lì ed è arta, lasciamolo andare”.