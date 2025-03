Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, un video dietro le quinte mostra l’interpretazione di Troy Baker

Un nuovopubblicato da BAFTA offre uno sguardoledi, il gioco sviluppato da MachineGames. Il filmato in questione si concentra nello specifico sul processo creativo che ha dato vita al leggendario archeologo nel mondoludico, con particolare attenzione alla performance di, attore che ricordiamo è stato scelto per interpretaree per ricreare l’inconfondibile carisma di Harrison Ford degli anni ’80.Il creative director Axel Torvenius ha spiegato come lo studio di Bethesda abbia lavorato duramente per restituire la magia dei film di Lucasfilm, combinando una direzione artistica di alto livello con meccaniche di gameplay innovative. Ilinclude anche interviste agli altri attori coinvolti, come Alessandra Mastronardi, Mario Gavrilis e Tony Todd, che hanno contribuito a dare profondità ai personaggi del gioco.