Quotidiano.net - Indagati per corruzione. Ex vertici di Conad nei guai. Sequestrati 36 milioni

Leggi su Quotidiano.net

Un euro. A tanto le società riconducibili al broker Raffaele Mincione hanno acquistato il patrimonio immobiliare di Auchan Italia Spa. Una trattativa, al centro dell’operazione ‘Mont Blanc’ con cuiha acquisito il ramo italiano del colosso francesce dei supermercati, che era apparsa quantomeno opaca ai soci del consorzio. Da questi sospetti, confluiti in un esposto presentanto a luglio del 2022 alla Guardia di Finanza bolognese, è partita l’inchiesta che adesso vedepertra privati, fra gli altri, l’ex ad diFrancesco Pugliese e dell’ex direttore finanziario della stessa Mauro Bosio. Un’indagine (in cui il consorzioè parte lesa) che ieri ha portato le Fiamme Gialle a eseguire un sequestro preventivo, per equivalente, di 36di euro a carico dei nove, accusati anche di autoriciclaggio.