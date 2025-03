Ilrestodelcarlino.it - Incubo tra le mura di casa. Schiaffi, sputi e abusi sessuali. Condannato fidanzato violento

Sei anni di reclusione per avere trasformato in un inferno la vita della compagna. Le accuse di cui doveva rispondere un 58enne ferrarese erano pesantissime: si parla di maltrattamenti nei confronti della malcapitata (, insulti,e continue scenate di gelosia) e di reiterate violenze. Ieri pomeriggio, al termine del processo in rito abbreviato, il gup Danilo Russo lo haa sei anni di reclusione (una pena di poco inferiore a quella chiesta dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino). Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore De Siena, ha sin da subito annunciato appello. "Noi contestiamo la sussistenza dei reati – ha affermato dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo –. I rapportierano consenzienti. Contestiamo anche i maltrattamenti: non c’era convivenza e la relazione è stata brevissima e discontinua.