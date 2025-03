Anteprima24.it - Incontro Uncem Campania: un passo storico per la stabilizzazione dei lavoratori forestali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiA margine del Consiglio regionale(l’Unione Nazionale che raggruppa Comuni Comunità e Enti Montani), il presidente Zaccaria Spina e il sindaco di Buonalbergo Michele Gambarota, presenti in rappresentanza della Comunità Montana del Fortore, approfittando della presenza di dirigenti e funzionari del settore Agricoltura della regione, hanno appurato la completezza e correttezza della documentazione prodotta dall’ente in ordine dalla procedura didi 40 OTD (Operai a Tempo Determinato) in servizio. Spina e Gambarota hanno altresì riscontrato l’imminente convocazione del tavolo di partenariato competente in materia, che darà il via libera alla procedura: “In maniera celere, ha affermato il presidente Zaccaria Spina, verranno espletati tutti i passaggi formali previsti per il conseguimento di questo risultato