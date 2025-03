Lanazione.it - Incontro sulla giustizia con Cuno Tarfusser

Oggi alle 15 alla Biblioteca Fabroniana, in via San Filippo 1, l’ex vicepresidente della Corte Internazionale dell’Aia,, parlerà dellain Italia e nel Mondo. L’evento è organizzato dall’associazione Culturidea e da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati Italiani, con il contributo dello studio legale Malucchi e Baldi. E’ una occasione per approfondire l’entità dei delitti commessi dai criminali di guerra e se, in questo momento, i numerosi conflitti siano oggetto delle indagini della Corte internazionale di, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell’Aia.è stato vicepresidente di questa Corte per nove anni e in questo ruolo ha avuto modo e occasione di occuparsi in prima persona di delicate situazioni giuridiche europee e mondiali.