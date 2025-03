Incontri di Valore nel salotto di Ruocco | Andrea Sannino presenta il libro Prima di Abbracciame

Leggi su Ildenaro.it

Ildeglidifondato e diretto da Nicola, ha ospitato ieri sera, con il suodi”, il popolare cantautore. La rassegna di Pompei, che ospita i maggiori autori del panorama nazionale, ha vissuto un nuovo momento di grande emozione, con diversi contenuti trattati danel dialogo con, alla presenza di un pubblico appassionato, quasi 200 persone.Ildi, edito Edizioni Mea, è una testimonianza di vita di un ragazzo che grazie alla sua testardaggine, alla sua perseveranza, alla sua determinazione, è riuscito a realizzare il suo sogno, diventare cantante. Una vita raccontata in pagine che vogliono essere testimonianza per chi insegue il proprio sogno. Un messaggio di speranza, di incoraggiamento a non rinunciare davanti alle difficoltà.