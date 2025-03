Salernotoday.it - Incidente violento tra auto sulla Cilentana: due morti, un ferito

Tragedia, questa sera, lungo la, dove duesi sono scontrate nei pressi del comune di Castelnuovo Cilento per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. Due le persone decedute sul colpo residenti rispettivamente a Castelnuovo Cilento e Ceraso, mentre una terza.