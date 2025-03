Ilgiorno.it - Incidente sulla statale, cinque feriti: due gravi

Graveieri nel primo pomeriggio a Valganna, coinvolti un furgone e un’auto che si sono scontrati233:le persone ferite, due ricoverate in codice rosso. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi, sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari di Areu con ambulanze e auto mediche, in volo anche l’elisoccorso da Como e da Milano per il trasporto con la massima urgenza deipiù, un giovane di 21 anni e una ragazza di 27, le cui condizioni erano apparse subito molto serie. Sul luogo dell’la polizia locale e gli agenti della Stradale di Luino che hanno effettuato i rilievi necessari per fare chiarezza sulle cause. L’impatto tra il furgone e la vettura è stato violento, ad avere la peggio le tre persone a bordo dell’auto, il ragazzo di 21 anni e due ragazze di 23 e 27 anni, intrappolati nell’abitacolo ed estratti dalle lamiere accartocciate dai vigili del fuoco, quindi affidati all’assistenza dei sanitari.