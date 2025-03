Laprimapagina.it - Incidente a Vibo Marina. Frontale tra un’auto e un furgone: morto Paolo Fiorillo

Un gravesi è verificato venerdì mattina all’ingresso di, sulla SS 182, all’altezza dell’autolavaggio. Due i mezzi coinvolti: una Ford Focus e unFiat Doblò, che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.I vigili del fuoco del comando diValentia, con il supporto del distaccamento di, sono intervenuti tempestivamente per estrarre due persone dalle lamiere. Purtroppo, il conducente del, 40 anni, è deceduto sul luogo dell’, nonostante fosse stato predisposto il trasporto in elicottero verso Catanzaro.è stato successivamente trasportato all’obitorio dell’ospedale diValentia.Il conducente dell’auto, invece, è rimasto ferito e soccorso dai sanitari. L’ha provocato la temporanea chiusura della SS 182 in entrambi i sensi di marcia, con il ripristino della circolazione attorno alle 11.