Inchiesta Curva Nord Inter, la Procura di Milano chiede il processo! Il punto della situazione

di Redazione, ladiil! Ilsull’indagine relativa alle tifoserie dei due clubL’edizione odiernaGazzetta dello Sport fornisce informazioni sull’legata alle curve di Milan ed. Ladiavrebbe chiesto il. I dettagliGLI AGGIORNAMENTI– «Ladi, dopo la chiusura indagini a febbraio, ha chiesto ilsu più capitoli, anche distinti, scaturiti dalla maxisugli ultras delle curve di San Siro e sui business collegati: la richiesta riguarda in tutto 8 società e 11 persone. Tra queste ci sono gli ultras Luca Lucci (ex capoSud milanista) e Andrea Beretta (ex capoista), il consigliere regionaleLombardia Manfredi Palmeri, e l’imprenditore dei parcheggi dello stadio San Siro di, Gherardo Zaccagni, indagati in diversi filoni dell’“Doppia” che a settembre ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Milan e