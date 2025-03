Quotidiano.net - Incendio in deposito petrolifero a Tuapse dopo attacco ucraino con droni

Leggi su Quotidiano.net

Unè scoppiato in un'area di circa mille metri quadrati in undi prodotti petroliferi a, nel sud della Russia sulla costa del Mar Nero, a causa di uncon. Lo ha reso noto il governatore, Veniamin Kondratyev. "Il regime di Kiev ha attaccato la struttura la notte scorsa e una delle cisterne contenente benzina ha preso fuoco", ha detto Kondratyev, citato dall'agenzia Interfax. I servizi d'emergenza sono presenti in forze sul posto per cercare di domare le fiamme. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito sul suo canale Telegram che le "forze della difesa aerea hanno respinto undi quattroche volavano verso Mosca". Il sindaco ha poi aggiunto che "sul posto dove sono caduti i detriti sono al lavoro le squadre dei servizi di emergenza".