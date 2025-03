Quotidiano.net - Inatsisartut respinge l'annessione della Groenlandia proposta da Trump

Si è appena conclusa una riunione di crisi nell', il parlamento groenlandese, in seguito alle dichiarazioni fatte dalla Casa Bianca durante la visita del segretario generaleNato Mark Rutte. Durante una conferenza stampa, Donaldha ribadito il suo desiderio di annettere la. Al termine dell'incontro odierno a Nuuk, i leader dei partiti politici hanno diffuso una nota congiunta: "Noi - tutti i leader di partito - non possiamo accettare le ripetute dichiarazioni sull'e il controllo. Come leader di partito, riteniamo inaccettabile questo comportamento nei confronti di amici e alleati in un'alleanza di difesa", si afferma nella nota. Per domani alle 13:00 ora locale nella capitale groenlandese è prevista una manifestazione che si dirigerà verso il consolato statunitense: "Dobbiamo essere uniti come popolo e inviare un chiaro messaggio a: non possiamo accettare le sue minacce.