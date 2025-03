Iodonna.it - In vigore la nuova normativa, basata non più sul peso, ma sull’altezza dei bambini, che introduce nuove misure per proteggere i piccoli passeggeri in caso di incidente

Leggi su Iodonna.it

i propri figli è la priorità assoluta, sempre, ma quando si tratta di trasportarli in auto, la sicurezza deve essere garantita al 100%. In questo senso, il seggiolino auto, obbligatorio per tutti i, non è affatto un accessorio, ma è una barriera vitale contro i numerosi pericoli della strada. Con l’entrata indellaECE R129, conosciuta come i-Size, le regole sono cambiate, nell’ottica di offrire una sempre maggiore protezione e sicurezza. Ivanno a lezione di sicurezza stradale in monopattino X Seggiolino auto, la: cosa cambiaLa recenteha cambiato il criterio con cui scegliere il seggiolino auto: se in passato, infatti, ci si basava suldel bambino, ora il parametro di riferimento è l’altezza.