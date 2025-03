Ilrestodelcarlino.it - In mostra i quadri di Ivano Marescotti, 2 erano finiti nell’immondizia

Ravenna, 14 marzo 2025 – È uninedito quello che sarà protagonista dellache la frazione di Villanova di Bagnacavallo, dov’è nato e in parte vissuto, gli dedicherà dal 23 marzo in poi. “. pittore”, titolo dell’esposizione allestita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri dove l’attore, scomparso nel 2023, scelse di sposare la moglie Erika Leonelli, offrirà al pubblico uno spaccato della sua dimensione artistica meno conosciuta, quella, appunto, di pittore. Opere fino ad ora mai riunite in un percorso, conservate da privati, messe a disposizione dalla moglie Erika o salvate da un destino decisamente bizzarro se non poco onorevole. È il caso di un paio di esse, recuperate da Francesco Pilotti, co-fondatore del Mercatino della Solidarietà di Villanova di Bagnacavallo, poco prima che finissero smaltite fra i rifiuti.