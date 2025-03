Gamberorosso.it - In montagna spopolano coppe gelato e panna XXL: ecco perché ci piacciono così tanto

C’è un momento in cui il cameriere si avvicina con un’enorme ciotola diappena mantecato, unadimontata fatta in casa, una cascata di topping al cioccolato che cola lenta e irresistibile. Succede all’Auberge de la Maison di Courmayeur dove il classico dolce della casa è un trionfo diservita al tavolo, pronta per essere guarnita con castagne glassate, frutti di bosco e cioccolato fuso. Lo vediamo da Enrietto, a Rivarolo Torinese, con il suo latte aappena montato. E da Veramente, nuovo ristorante di Milano, dove la Coppa del Mondo è un’ode al comfort: fiordilatte servito con crema al marsala, crumble di ciocolato e mandorle.Maci piacequesto tripudio di dolce?Forse è la teatralità del gesto, forse il senso di esclusività che ci fa sentire coccolati, o forse è semplicemente la nostra voglia di spettacolo a tavola.