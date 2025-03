Ilfattoquotidiano.it - “In manicomio fu un viaggio all’inferno. I malati legati venivano cambiati a fine turno degli infermieri. Un odore di disumanità”: lo rivela Vittorino Andreoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è un medico, psichiatra e neurofarmacologo e in una intervista a La Stampa ha ricordato il momento esatto in cui ha messo piede in un. Non una esperienza da ricordare, anzi da rimuovere.“Dopo il Liceo andai ad ascoltare la conferenza di Cherubino Trabucchi, il direttore deldi San Giacomo della Tomba. – ha raccontato – Lo avvicinai: ‘Senta Professore, vorrei fare lo psichiatra ma non ho mai visto i’. E lui: ‘Domattina alle 8 l’aspetto davanti al’ Andai”.Da lì l’esperienza brutale e surreale: “Fu un. Attraversammo i cinque padiglioni maschili e poi i cinque femminili. Nell’ultimo, ierano tuttisolo quando finiva il. E poi quell’di. Uscendo dall’istituto, Trabucchi mi disse: ‘Immagino avrà cambiato idea’.