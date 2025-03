Bergamonews.it - In Lombardia sono 33 gli impianti sciistici dismessi. Legambiente: “Comprensorio unito? Progetto fuori tempo”

Leggi su Bergamonews.it

Colere-Lizzola. Nulla di nuovo, forse. Ma di certo la severità dell’ulteriore presa di posizione non può che far riflettere. È vero chesi era già espressa sule già allora il parere risultava inequivocabile, ma nell’aggiornamento del dossier NeveDiversa – presentato a Milano giovedì 13 marzo – l’associazione ambientalista ha ribadito con intransigenza la sua ferma contrarietà al.Al collegamento tra le stazioni di Colere e Lizzoladedicate ben due pagine. Il piano è ritenuto il “caso emblematico” all’interno di una sezione il cui titolo non lascia spazio all’immaginazione: “Quando la montagna non guarda oltre: brutti progetti e cattive idee”.Inl’elenco delle strutture sciistiche dismesse si compone secondo l’ultima rilevazione di 33 unità: dopo il Piemonte (76) è la seconda regione con piùnon funzionanti.