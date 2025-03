Napolitoday.it - In giro con arnesi da scasso: tre persone finiscono nei guai

Leggi su Napolitoday.it

Ieri la polizia ha denunciato tre napoletani di 35, 56 e 63 anni - già noti alle forze dell'ordine - per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In particolare, gli agenti, nel transitare in Strada Statale 7 bis, hanno notato tre uomini a bordo di un’auto il cui conducente, alla.