Gamberorosso.it - "In Francia ci chiamavano 'pasta e pizza'. Ora i maestri siamo noi". Giancarlo Perbellini dice la sua sul bullismo in cucina

«Io non h0 mai avuto grossi problemi negli anni della mia formazione in, sono ancora in contatto i ragazzi di Chateau d'Esclimont e quando possibile ci vediamo. Certo, l'impostazione era militaresca e le regole ferree, e qualcuno con un carattere più "difficile" c'era. Ma, ecco, se lavoravi sodo e ti facevi voler bene andava tutto liscio».è uno dei cuochi-imprenditori più versatili e prolifici del Belpaese, oltre che un maestro di alta. Il 2024 è stato l'anno dei ulteriori meritate vittorie: il ritorno nel locale dove tutto è iniziato, 12 Apostoli a Verona, la conquista della terza stella Michelin (unico ingresso tra i top della Rossa) e la conferma della terza forchetta sulla guida Ristoranti d'Italia di Gambero Rosso dopo un'annata in stand by in attesa che il nuovo locale entrasse a regime.