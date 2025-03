.com - In Francia a bordo di un treno Trenitalia

La storica tratta Milano-Parigi riprende vita dopo una lunga interruzione causata dalle avversità naturali nella valle della Maurienne. Dal primo aprile 2025, il Frecciarossa tornerà a sfrecciare attraverso le Alpi, collegando due delle più vibranti metropoli europee in meno di sette ore. Questo ritorno non rappresenta solo la ripresa di un servizio interrotto, ma simboleggia l’ambizioso progetto didi tessere una rete ferroviaria che unisca l’Europa come mai prima d’ora.L’espansione continentale di un’eccellenza italianaLe ferrovie italiane stanno vivendo una fase di trasformazione epocale. Con un piano strategico 2025-2029 che prevede investimenti massicci, il Gruppo FS sta ridisegnando la mappa dei collegamenti europei. La presenza internazionale dell’azienda è già significativa, con un fatturato estero di 3 miliardi di euro e 12.