In difesa del Pianeta

Al bivio della Pandemia, ha imboccato una nuova strada. Molto più vicina all’ambiente e al rispetto per ilin cui viviamo. Un incrocio filosofico e di vita. Che non ha cambiato, ma semplicemente aiutato Giovanni Storti a focalizzare la sua attenzione sulla sostenibilità, sulla natura, su una vita in cui si spreca e si consuma di meno. "Ogni giorno in Africa una gazzella si sveglia e inizia a correre." spiegava Giovanni ad Aldo nel film ’Così è la vita’ e, ogni giorno, l’attore milanese corre la sua personale maratona di comunicazione e divulgazione per far comprendere al maggior numero di persone le meraviglie del nostroe generare consapevolezza grazie al racconto di importanti tematiche ambientali. Giovanni, chi è Arianna Izzi e cos’è Immedia? "Arianna Izzi è divulgatrice scientifica e direttrice editoriale di Immedia.