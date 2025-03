Iltempo.it - “Impreparazione”. Le armi scuotono il Pd, ennesimo siluro di Prodi a Schlein

“C'è una speranza che la guerra in Ucraina possa finire?”. È questa la domanda che viene posta nell'intervista realizzata dall'edizione del 14 marzo 4 di Sera, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, a Romano, ex premier e leader del Partito democratico. “Io immaginavo che Vladimir Putin continuasse a giocare, perché è una fase di posizionamento, però onestamente penso che le trattative vadano avanti ma non si interrompono, perché ormai è cominciato una specie di confronto continuo, quindi io penso che con tutte le esitazioni, tutti i giochi che ci sono, però il dialogo c'è. Quindi ha speranza? Sì, non subito, non subito nel senso che Putin subito si è preso le difese, ha messo un po' di distanza, però sono telefonate continue, insomma un incidente può sempre capitare, ma a me sembra che finalmente un dialogo ci sia”.