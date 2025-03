Anteprima24.it - Importante intervento di isterectomia, asportato utero di 7 kg

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutodiradicale su una donna giunta in ospedale con gravi sintomi di sub occlusione intestinale e anemia. L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, grazie alla lungimiranza della Direzione generale dell’ASL targata Ferrante, si conferma un’eccellenza nel campo della chirurgia della sfera ginecologica. Ieri presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, l’equipe di Ginecologia guidata dal Direttore dell’unità operativa, il dott. Luigi Di Prisco, coadiuvato dal dott. Corrado Spriveri e dott. Domenico Stanco e dall’equipe di Anestesia, ha eseguito su una paziente di 42 anni unacon salpingectomia bilaterale su undi dimensioni eccezionali, 7 kg di peso. La paziente, che ha subito l’di asportazione dell’, a causa delle sue dimensioni soffriva di una grave sintomatologia da sub occlusione intestinale e anemia correlata a spossatezza e affaticabilità.