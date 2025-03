Quotidiano.net - Imola: un anno di eventi tra Formula Uno, concerti e gare di endurance

Se oggi laUno corre alo si deve ad Enzo Ferrari che nel 1979 invitò il direttore sportivo della Ferrari di allora, Roberto Nosetto, a visitare l’impianto. Il Drake voleva che si corresse un Gp nell’autodromo dedicato al figlio e questa sua volotà fu così forte che non ottenne quanto desiderato, la pista divenne anche una sorta di seconda casa per le Rosse. Da quel giorno non solo motori è diventato lo slogan vero, anche se un po’ banale, per decrivere il calendario degliche si terrquest’all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il 20 luglio il circuito emiliano-romagnolo sarà il palcoscenico dell’unica data italiana del ’Power Up Tour 2025’, il concerto degli AC/DC che nel 2024 a Reggio Emilia ha richiamato più di 100mila spettatori. Mettendo da parte l’Hard Rock, l’evento di punta è ovviamente il Gp diUno dell’Emilia Romagna che si correrà domenica 18 maggio, mentre le sue prove iniziervenerdì 16 maggio.