Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 14 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Leggi su Tg24.sky.it

La data in cui il tricolore divenne ufficialmente la bandiera italiana, l'anniversario della morte del filosofo, economista e politico tedesco Karl Marx, e ilin cui la band metal statunitense dei Metallica si esibì per la prima volta dal vivo. Sono solo alcuni degli eventi da ricordare nella giornata di, venerdì 14. La data odierna segna anche l'anniversario della nascita, nel 1879, del più importante fisico del XX secolo, Albert Einstein, e quella del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, nel 1820. Era il 142004 quando Vladimir Putin venne rieletto presidente della Russia per un secondo mandato con il 71% dei voti. Ecco tutti gli eventi e le ricorrenze da ricordare per questa giornata.