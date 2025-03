Quotidiano.net - ’Illusionisti della Danza’. A Bologna arriva lo spettacolo ’H2OMIX’

RBR Dance Company – IllusionistiDanza, compagnia e associazione culturale ispirata dall’illusionismo e da sempre sensibile alle tematiche ambientali,giovedì 20 marzo al Teatro Celebrazioni dicon il suggestivo, per la regia di Cristiano Fagioli, che ne cura anche le coreografie insieme a Cristina Ledri.è unounico, un susseguirsi di quadri scenici evocativi che porteranno gli spettatori tra le note gioiosevita e la consapevolezzafragilità di questa, legata ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua. Tutt’intorno ci sarà il suono del respiro dei primi uomini, che nel buionotte dei tempi muovono i loro passi primitivi e rudi e si immergono giocosi nelle acque fertili, fonte di sostentamento. Il blu acquisisce significato di purificazione e iniziazione religiosa; l’acqua non è solo elemento sacro, ma anche riflesso dei nostri vizi enostra vanità, che ci porta a perire così come nel mito di Narciso.