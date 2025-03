Quotidiano.net - Il Villaggio delle Uova. Per piccoli, adulti e amici a quattro zampe

Con l’iniziogiornate dal sapore primaverile c’è la voglia di stare all’aria aperta, il parco di oltre 35mila mq a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, offre la possibilità di godere le belle giornate a contatto con la natura in condivisione con grandi,e anche i propri animali domestici. Da domani per 7 fine settimana sino al 27 aprile torna la quarta edizione del, idea nata da una tradizione americana che precede la Pasqua valorizzando lecome simbolo della nascita, come alimento e come tradizionale uovo pasquale. Ogni weekend sarà tematico: il 15-16 marzo Sweet Skating, 22-23 marzo Benvenuta Primavera!, 29-30 marzo Pecore al pascolo, 5-6 aprile Candy&Chocolate, 12-13 aprile La Magia, 19, 20 e 21 aprile Grande caccia allee l’ultimo il 25, 26 e 27 aprile Asinelli nel parco.