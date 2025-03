Fanpage.it - Il vigilantes che ha ucciso un ladro a Roma ha provato a rincorrere e a sparare anche ai suoi complici

Nell'ordinanza con cui il gip ha disposto l'arresto in carcere per Antonio Micarelli i magistrati hanno elencato "i gravi indizi di colpevolezza" neiconfronti e perché non si può parlare in alcun modo di "legittima difesa". Il vigilante uccise con un colpo di pistola alla testa ilAntonio Ciurciumel mentre quest'ultimo tentava di scappare.