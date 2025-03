Laprimapagina.it - Il vibonese Michele Petullà tra i protagonisti delle celebrazioni del centenario di Danilo Dolci

Leggi su Laprimapagina.it

(Sesana, 28 giugno 1924 – Trappeto, 30 dicembre 1997) è stato unafigure più significative del Novecento italiano, noto per il suo instancabile impegno come sociologo, educatore, poeta e attivista della nonviolenza. In occasione deldella sua nascita, è stato avviato un importante progetto nazionale per celebrarne la figura e il lascito culturale e sociale: la costituzione del “Comitato Nazionale per i 100 anni dalla nascita di”.Un Comitato per Onorare la Memoria diQuesto organismo, formato da intellettuali, associazioni e movimenti culturali, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eredità umana, sociale e culturale di. L’iniziativa ha preso vita all’interno di WikiPoesia, il più grande portale enciclopedico poetico dedicato alla poesia contemporanea, promosso dal movimento culturale “La Repubblica dei Poeti”.