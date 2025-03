Ultimouomo.com - Il tennis ha un problema con le superfici?

Dopo la polemica durata un anno per la questione della disomogeneità delle palline denunciata da moltiti, Daniil Medvedev su tutti, ora un nuovo spettro sembra aggirarsi nella stagione appena nata, l’omogeneità delle. Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione che sta arrivando alle fase finali, ha un nuovo cemento. James Blake, ex top10 e direttore del torneo, qualche settimana fa ha annunciato che dal Plexipave usato per 25 anni si passa al Laykold, un cambio apparentemente innocuo ma che nasconde una questione più radicale per ilin generale. Se il 2024tico è stato l’anno delle palline, il 2025 potrebbe essere quello delle.Il timing dell’annuncio aveva lasciati un po’ perplessi, con delle dichiarazioni arrivate a margine del torneo, ma in fin dei conti non è così importante.