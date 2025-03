Ilgiorno.it - Il Teatro di Corte torna a splendere. È conto alla rovescia per la riapertura

"Stiamo ultimando i dettagli tecnici per l’adeguamento alle normative di sicurezza e poi ildipotrà ufficialmente riaprire". Queste le parole di Corrado Beretta, responsabile dell’Area valorizzazione e fruizione del Consorzio Parco e Villa Reale di Monza, sull’attesissimadel Teatrino della Villa Reale. Che poi aggiunge: "La data del 6 maggio annunciata per la prima rappresentazione scenica dopo lapotrebbe essere anticipata di qualche settimana". Insomma, manca davvero poco e il Teatrino diterminerà il suo lungo corso di restauri e controlli di sicurezza. Lo spettacolo di Natale sulle note di Mozart, dello scorso 14 dicembre, ha dato solo un assaggio delle sue potenzialità e della qualità che può esprimere la sua acustica. Ma anche della sua estetica: ancora a dicembre mancava il nuovo sipario, ultimo tassello per riportarlo all’aspetto originario per come lo pensò il Canonica.