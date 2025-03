Vanityfair.it - Il tailleur è il miglior amico delle spose 2025? Sì, e ci sono validi motivi

Leggi su Vanityfair.it

Il, considerato fino a poco fa una scelta di stile più che altro per matrimoni civili, sta avendo una sua rivincita anche al di fuori del municipio. Sempre più donne, anche per nozze religiose, sembra optino per completi su misura, sartoriali e chic. Eppur romantici, a modo loro