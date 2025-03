Ilfattoquotidiano.it - Il suo rosso condanna la Roma, Hummels è distrutto: “Ho deluso tutti, un errore orrendo”. E Ranieri non ha dubbi: “Ha perso tempo”

Unche è costato carissimo alla, arrivato dal giocatore con più esperienza della rosa: Mats. Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao giocata ieri sera al San Mames, il tedesco ha commesso una gravissima ingenuità: all’11esimo minuto, il difensore ha effettuato un passaggio orizzontale a centrocampo che è finito sui piedi di Sannadi il quale si è immediatamente involato verso la porta giallorossa, considerando che gli uomini disi erano spinti in avanti per cercare di organizzare un’azione d’attacco. A quel punto,è entrato in scivolata sull’avversario per fermare l’azione e l’arbitro lo ha espulso. Quel cartellinoha compromesso la gara per lache è stata infatti sconfitta 3-1, venendo eliminata dal torneo, nonostante avesse vinto 2-1 all’andata.