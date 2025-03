Ilgiorno.it - Il ritorno di Taverna: "La Sinfonica è gioia"

Evviva Prokof’ev. All’Auditorium di Milano questa sera alle 20 e domenica alle 16, la stagione dell’Orchestradi Milano ospita il pianista veneziano Alessandro, che si misura con il "Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Sol minore op. 16" di Sergej Prokof’ev, affiancato da altri due brani del compositore sovietico: "Ouverture da Guerra e Pace, op. 91" e la seconda versione della Sinfonia n. 4 in do maggiore, op. 112. Il tutto sotto la sapiente bacchetta di Andrew Litton e perun piacevole, si è esibito pochi mesi fa alla Scala. Maestro, cosa significa per lei suonare a Milano? "È sempre un’emozione intensa. È una città che ha un posto speciale nella mia vita musicale, per la sua straordinaria tradizione, per le grandi orchestre e istituzioni che la rendono un centro vitale della musica.