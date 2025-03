Sport.quotidiano.net - Il Rimini prova a far girare la storia. Al Neri il tabù Gubbio dura da 25 anni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà la 15esima volta domani al ’Romeo’ tra. Una sfida che si ripete dagli’40 a oggi con una certa regolarità. E che sin qui ha numero ben precisi, quelli dell’equilibrio. Infatti, delle 14 gare sin qui disputate in Romagna, 8 sono finite con un pareggio. L’ultimo nella stagione 2019-2020, in serie C, con il botta e risposta tra Zamparo e Cesaretti. Gli ultimi due precedenti, quelli delle ultime due stagioni, non giocano a favore dei biancorossi. Due sconfitte. La prima di misura (1-0 con il gol di Arena), la seconda, la scorsa stagione, finì 2-1 e alla squadra di Troise non bastò il gol di Ubaldi. Ilsul proprio campo illo ha battuto quattro volte. L’ultimo successo risale a una vita fa. Era la stagione 1999-2000, stagione in cui molti degli attuali giocatori biancorossi non erano ancora nati.