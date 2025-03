Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Jovanotti per ’Pape’ Gurioli: "Un artista pazzo e unico". Domani i funerali

"Ho saputo stamattina che se n’è andato Pape, che negli anni ’90 ha condiviso con me palco e studi di registrazione suonando piano e tastiere con talento e simpatia. Un, mando un grande abbraccio alla figlia Arianna che lui adorava. Era di Marradi, terra di poeti". Così ieriha ricordato su Instagram Giampaolodetto, morto mercoledì a 65 anni. Pianista e compositore conosciutissimo a Faenza, aveva lavorato con grandi nomi. Anche Laura Pausini ha postato una foto die ha scritto "Riposa in pace caro Pape". "Quando muore un, una persona che ha dedicato tutta la vita a un’arte, non muore solo una persona ma muore un universo intero – ha scritto il batterista Pier Foschi –. Muore la dedizione, muore la passione, muore l’allegria, muore l’altruismo, muore una follia.