Il recupero del Papa è lento le dimissioni dal Gemelli non sono imminenti

AGI - "Il, ci vuole tempo affinché ilpossa recuperare". Così la sala stampa della Santa Sede che stasera ha informato che non sarebbe stato diramato il bollettino medico, e che "presumibilmente sarà diffuso domani". Ma vista "la situazione stabile del quadro clinico", i medici di concerto con il Vaticano hanno deciso che gli stessi bollettini saranno diradati. Da domani anche la sala stampa della Santa Sede ridurrà le comunicazioni con i giornalisti. Non ci sarà l'aggiornamento di prima mattina, sulla notte appena trascorsa del, e nemmeno quello di metà giornata. Sarà previsto un solo aggiornamento nel tardo pomeriggio, o con il bollettino o con semplici aggiornamenti. Questo ovviamente fermo restando l'assenza di novità sostanziali da fornire.nonUna cosa è certa: ledall'ospedaleper Bergoglio, ricoverato da un mese, "non".