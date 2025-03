Agi.it - Il recupero del Papa è lento, ci saranno meno bollettini

AGI -via via diradati imedici sullo stato di salute diFrancesco. Lo ha comunicato la sala stampa della Santa Sede. Oggi niente comunicazione da parte dei medici, "presumibilmente ci sarà domani un bollettino medico". "Ile ci vuole tempo affinché ilpossa recuperare". Cicomunque nel corso della giornata degli aggiornamenti sul ricovero. Iloggi ha proseguito con la terapia e con la fisioterapia respiratoria e motoria attiva. Non ci sarà l'aggiornamento di prima mattina, sulla notte appena trascorsa, e nemquello di metà giornata. Sarà previsto un solo aggiornamento nel tardo pomeriggio, o con il bollettino o con semplici aggiornamenti. Questo ovviamente fermo restando l'assenza di novita' sostanziali da fornire. I medici stimano che "la situazione sia stabile e che non ci siano novità" rispetto al quadro dato nei giorni scorsi.