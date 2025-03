Ilrestodelcarlino.it - Il racconto del sindaco: "Presi la decisione di chiudere tutto e fu la scelta giusta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Matteo Montanari,di Medicina, è stato il primo a ordinare che venisse istituita, a marzo 2020, una zona rossa che chiudesseil territorio. E lo ha fatto per cercare di salvare i suoi concittadini. Ora ricorda, con non poca fatica, quei terribili momenti. "Non avevamo protocolli chiari allora né libretti d’istruzioni da seguire – racconta –. Fu fondamentale collaborare e fidarsi gli uni degli altri: della Regione, dell’Asl, dei medici di famiglia. Avevamo persone che continuavano a chiamare, la febbre saliva e non riuscivano a esserein carico dalle strutture vicine. Avevamo numeri molto più alti dei paesi vicini". Montanari ripercorre i momenti drammatici in cui ha preso lache ha cambiato per sempre la storia del suo paese: "Bisognava correre ai ripari, prendere unadrastica che permettesse di salvare più vite possibile.