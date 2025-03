Arezzonotizie.it - Il primo caso di "reato universale" con maternità surrogata: coppia aretina teme il rientro dagli Usa

Leggi su Arezzonotizie.it

Laomogenitoriale, di cui abbiamo scritto lo scorso dicembre, e che si era recata all’estero per ricorrere alla, o gestazione per altri che dir si voglia, ha da poco avuto un figlio. Laattualmente vive in California, a San Diego, e sta valutando se e.