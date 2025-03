Ilgiorno.it - Il piano di Sangiovanni. Il talentuoso solista fra Beethoven e Gershwin

Leggi su Ilgiorno.it

Pagine di, Liszt e George, ma anche brani di musica antica, interpretati in chiaveda unpianista. È quanto proporrà il concerto di musica classica che si terrà domenica alle 16 a Vedano, negli spazi di Casa Francesco, in largo Vittime del Dovere: ad andare in scena sarà il recital pianistico “Percorsi musicali fra il ‘200 e il ‘900“. Protagonista sarà il pianista Scipione, pluripremiato strumentista vincitore di svariati riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui anche il Rina Sala Gallo di Monza.si è esibito in sale prestigiose come La Fenice di Venezia, la Sala Verdi e il Museo del Teatro alla Scala, il Mozarteum di Salisburgo e la Carnegie Hall di New York, suonando inoltre in Spagna, Messico, Croazia, Francia e Germania.