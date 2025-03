Liberoquotidiano.it - Il Pd sta franando e Bonaccini tradisce Schlein, il sospetto: chi c'è dietro davvero

Alla fine non può nascondersi nemmeno Elly. Al di là di formalismi e tecnicismo, il voto all'Europarlamento su Europa e armi che ha spaccato a metà il Pd è stato soprattutto "Un voto di fiducia su di me", con 11 astenuti (tra cui il capo-delegazione Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Brando Benifei, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada e Lucia Annunziata, che pure aveva sbagliato a pigiare il tasto) che hanno rispettato la consegna imposta per evitare fratture e 10 "ribelli" favorevoli. Tra questi ultimi, nomi pesantissimi come Pina Picierno, Giorgio Gori, Antonio Decaro. Con un nome che pochi pronunciano in pubblico ma a cui tutti pensano riguardo a questo "incidente": quello di Paolo Gentiloni. Perché secome crede la segretaria si è trattato di un referendum interno sulla sua posizione, ci dev'essere qualcuno che da quel voto potrebbe trarre un grosso vantaggio.