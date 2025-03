Lanazione.it - Il Pd provinciale ha presentato quelli che saranno gli impegni per i prossimi mesi

Arezzo, 14 marzo 2025 – Il PDnella conferenza stampa del 13 marzo hachegliper i. . Farà tappa ad Arezzo la SCUOLA DI FORMAZIONE "Sergio Staino". Una nuova generazione di giovani under 35 si prepara ad affrontare le sfide del futuro. L'iniziativa è organizzata per il 22 marzo, con un focus su trasporto pubblico locale (TPL), case di comunità e servizi pubblici locali (SPL). L'obiettivo? Garantire servizi essenziali più accessibili, ridurre le disuguaglianze territoriali e costruire comunità più connesse e inclusive. Il Titolo della iniziativa sarà “La città a portata di mano: servizi e mobilità per un nuovo vivere urbano" e si svolgerà presso Circolo Artistico, Via Corso Italia 108, Arezzo. Una serie di incontri sarà invece dedicata ALL’EUROPA.