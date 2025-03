Agi.it - Il Papa ha trascorso una notte tranquilla

AGI - A un mese dal ricovero diFrancesco al Policlinico Gemelli, fonti vaticane fanno sapere che anche questa"è trascorsa". Nella giornata di ieri, si è celebrato il 12esimo anniversario dell'elezionele. Un anniversario difficile che arriva mentre l'88enne Bergoglio, al decimo piano del nosocomio romano, è alle prese con terapie farmacologiche per combattere l'infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale, in un quadro clinico già complesso. Un anniversario paradossale, dopo un ultimo anno forse tra i più intensi, tra Giubileo, Concistoro e viaggi, compreso il più lungo del Pontificato, quello di quasi due settimane in Asia e Oceania.