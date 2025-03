Agi.it - Il Papa è stazionario. Prosegue la terapia con l'ossigeno. Stasera il nuovo bollettino

AGI - A un mese dal ricovero diFrancesco al Policlinico Gemelli, fonti vaticane fanno sapere che anche questa notte "è trascorsa tranquilla". La situazione diFrancesco "è stazionaria". Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice, ha aggiunto, "ha ripreso terapie e fisiorespiratoria e fisiomotoria attiva". Per quanto riguarda l'ossigenazione,lo schema dei giorni scorsi, l'alternanza tra gli alti flussi di giorno, i naselli, e la ventilazione meccanica non invasiva, la maschera naso-bocca, di notte. Ilstamani si è collegato con gli Esercizi spirituali della Curia Romana. E si attende perunmedico. Nella giornata di ieri, si è celebrato il 12esimo anniversario dell'elezionele. Un anniversario difficile che arriva mentre l'88enne Bergoglio, al decimo piano del nosocomio romano, è alle prese con terapie farmacologiche per combattere l'infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale, in un quadro clinico già complesso.