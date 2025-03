Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso Venezia. Aspettando Neres

Leggi su Terzotemponapoli.com

, meno due: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “La trasferta al Penzo contro ilsi avvicina, ma Antonio Conte non ha sciolto tutti i dubbi relativi alla formazione. L’impianto base sarà quello ammirato contro Inter e Fiorentina: avanti col 3-5-2, che in fase offensiva si trasforma in un 4-2-4 perché Politano e McTominay si allargano e supportano la coppia Lukaku- Raspadori”.ilun solo dubbio per Conte“L’allenatore azzurro ha un solo dubbio che scioglierà nelle prossime ore. Perché Olivera è in ballottaggio con Spinazzola per una maglia sulla fascia sinistra. L’ex giallorosso è stato una certezza nell’ultimo periodo, ma l’uruguaiano sta ritrovando la migliore condizione e resta un’opzione valida. Conte sceglierà entro domani e intanto tiene tutti sulla corda: il condottiero azzurro è stato chiaro nelle ultime settimane.