Il Napoli di Conte e la lotta per il titolo | parola a Giaccherini

L’ex calciatore (anche) di Juventus,e Bologna Emanuele, attuale commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “è un fattore perchè innanzitutto riesce ad entrare nella testa dei calciatori e li fa sentire tutti egualmente importanti. Inoltre il suo lavoro, molto impegnativo e dispendioso dal punto di vista fisico e mentale, viene apprezzato perché gli atleti notano subito gli effetti. Si arriva alla domenica in condizioni ottimali, sia atletiche che tattiche.è il numero uno perchè in poco tempo incide tanto. Inoltre lui è un leader, riesce a tenere carichi ma tranquilli i propri calciatori. E c’è un obiettivo chiaro in testa”.Questo, questo mister “In questo momento gli azzurri è come se avessero preso l’osso in bocca come fanno i cani, e ora non lo lasceranno andare via.