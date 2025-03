Terzotemponapoli.com - Il Napoli che guarda anche al futuro…Parla Modugno

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilcheal futuro.Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Francescoa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ilha praticamente chiuso per Marianucci e lo ha fatto per vari motivi. E’ un affare da 9 milioni di euro complessivi. Si tratta di un’operazione già definita da qualche giorno: andrà solo formalizzata con il nero su bianco, quando sarà tecnicamente possibile firmare i documenti al termine del campionato. Un investimento su un giovane di prospettiva, peraltro italiano. Che andrà a costruire una certa identità e visione di unche ha in Conte un allenatore che incarna il calcio nostrano”.Quando il club partenopeo corteggiava Comuzzo“Un investimento non elevato, per un ragazzo che si è guadagnato tutto con le sue forze e che costa molto meno di Comuzzo, per intenderci.