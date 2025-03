Ilnapolista.it - Il Napoli all’andata ha battuto tutte le prossime dieci squadre che affronterà (Sky)

Si avvicina per ildi Conte la sfida contro il Venezia che potrebbe significare sorpasso sull’Inter se la squadra di Inzaghi non dovesse vincere in casa dell’Atalanta. A Sky Sport fanno il punto della situazione insieme all’inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno.Conte negli ultimi suoi cinque campionati ha tenuto una media di 2.3 puntiLe parole di Modugno a Sky:«Ilnelle ultime sette partite ha sempre preso gol, ben 11. Fuori dalla media Conte. Difesa vuole dire anche mercato con l’investimento su Marianucci: un’operazione da circa 9 milioni di euro. Il calendario è asimmetrico. Non vorrebbe fosse così Conte, le10 chele ha battute. Per lui che è uno specialista di finali, negli ultimi suoi cinque campionati ha tenuto nelle ultimepartite una media più o meno di 2.